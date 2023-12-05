Dolar
28.92
Euro
31.34
Altın
2,027.59
ETH/USDT
2,202.90
BTC/USDT
41,822.00
BIST 100
8,055.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı

Kayseri Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi, yılın ilk 9 ayında aldığı 285 bin çağrının yüzde 97'sini karşıladı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Acil Sağlık Hizmetleri personeli, 7 gün 24 saat esasına göre, her türlü olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen görevini sürdürüyor.

İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Dr. Mehmet Biçer, AA muhabirine, Acil Sağlık Hizmetlerinin, alanında eğitim görmüş profesyoneller tarafından olay yerinde ya da hastaneye nakil esnasında verilen hizmetlerin tamamını kapsadığını söyledi.

İhbarlara en kısa sürede ulaşmak için büyük çaba gösterdiklerini vurgulayan Biçer, şunları kaydetti:

"Kayseri İl Ambulans Servisi olarak 57 istasyon, 87 ambulans ve 705 çalışanla hizmet vermekteyiz. Ambulans envanterimizde yeni doğan, obez, 4 sedyeli ve helikopter ambulans da bulunmaktadır. 2023'ün ilk 9 ayında komuta kontrol merkezimize sağlıkla alakalı 285 bin çağrı geldi. Çağrı karşılama oranımız yüzde 97 olarak gerçekleşti. Bunların sonucunda toplam 128 bin vakanın naklinde rol aldık. Kentsel vakalarda ulaşımımız ortalama 6 dakika, kırsaldaki vakalara ise 12 dakika olarak gerçekleşti. Yine İl Ambulans Servisi koordinasyonunda şehir dışına 106 vakanın naklini gerçekleştirdik. Bunların 13'ü uçak, 22'si helikopter geri kalanı da kara yolu ile gerçekleşti."

Biçer, her şartta çalışmaya gayret eden personelinin 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Benzer haberler

Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı

Kayseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi 9 ayda 285 bin çağrı aldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet