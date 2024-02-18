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Sağlık

Kasık ağrısıyla gittiği hastanede bağırsağından 3 kilogram tümör çıktı

Mersin'de kasık ağrıları nedeniyle müşterisi olan doktora muayeneye giden oto tamircisinin ince bağırsağından 3 kilogram tümör çıkarıldı.

Yakup Sağlam  | 18.02.2024 - Güncelleme : 18.02.2024
Kasık ağrısıyla gittiği hastanede bağırsağından 3 kilogram tümör çıktı Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Mersin

Kentte yaşayan oto tamir ustası Erdal Yuna, kasıklarındaki ağrı şikayetini müşterisi, Toros Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hakan Dikme'ye anlattı.

Dikme'nin tavsiyesi üzerine hastaneye giden Yuna, muayene edildi.

Tektik ve tahlillerde ince bağırsağında kitle tespit edilen Yuna, ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren operasyonda, hastanın bağırsağından 50 santimetre çapında 3 kilogram tümör çıkarıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanarak sağlığına kavuşan Yuna, taburcu edildi.

"Normalde çok rastladığımız bir durum değil"

Opr. Dr. Hakan Dikme, AA muhabirine, hastasının bağırsağındaki kitlenin tesadüfen ortaya çıkarıldığını söyledi.

Rahatsızlığını anlatmak için kendisini arayan Yuna'yı hastaneye davet ettiğinde tümörün farkına vardıklarını anlatan Dikme, "Hastanın tomografisinin çekilmesinin ardından çıkan kitle devasa büyüklükteydi, neredeyse yeni doğan bebek boyutundaydı. Böyle bir kitlenin olması bizi şaşırttı. Nadir görülen bir vaka. Normalde çok rastladığımız bir durum değil." dedi.

Dikme, tetkikler sonucunda hastaya cerrahi müdahalede bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hastamızın ameliyatını gerçekleştirdik. Genel durumu düzeldi. Çıkan kitleyi gördüler, çok şaşırdılar. Kitle 50 santimetre çapında olunca çıkarmakta biraz zorlandık. Tedavi sürecini takip edeceğiz. Yemek yediğinde çabuk doyduğunu tarif etmesi o kitlenin büyüklüğünden, bağırsaklara baskı yaptığı için çabuk doygunluk hissi veriyor. O kitle çıkınca iştahı da açıldı."

"İçimde nasıl büyümüş fark etmedim"

Erdal Yuna da bağırsağından çıkarılan tümör karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

Öncesinde kitleyi fark etmediğini dile getiren Yuna, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeyin farkında değildim. Her şey 2 gün içerisinde olup bitti. Ağrım yoktu, birden başladı. Ultrason çekildikten sonra ortaya çıktı kitle. Büyük bir parça. Şimdiye kadar hiç hissetmedim. İçimde nasıl büyümüş fark etmedim. Şu an çok şükür iyiyim. Benim gibi rahatsızlıkları olanlar ihmal etmemeli."

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