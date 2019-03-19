'Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Şehir Hastanesi olacak'
Sağlık Bakanı Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi.
'Aşı ekibi Güney Kore'de'
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular." diye konuştu.
Bakan Koca, "2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.