Dolar
18.78
Euro
20.22
Altın
1,885.30
ETH/USDT
1,400.20
BTC/USDT
18,170.00
BIST 100
4,738.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda'da mevkidaşı Vincent Biruta ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık

Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle kullandığı ağrı kesicilerden dolayı midesi delinen hasta, hayati risk oluşturan rahatsızlığından zamanında yapılan müdahaleyle kurtuldu.

Abdullah Doğan   | 12.01.2023
Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Özel bir şirkette CNC operatörü olarak çalışan 23 yaşındaki Onur Töngel, karın ağrısı şikayetiyle ağrı kesici kullanmaya başladı.

Bir süre sonra ağrıları şiddetlenerek artan genç, Konya Farabi Hastanesi'ne başvurdu.

Tetkiklerde midesinin delindiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirlenen hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bilinçsiz ağrı kesici kullanınca midesi delindi, acil ameliyata alındı

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Cumbul, hastasının kendilerine şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servis üzerinden başvurduğunu söyledi.

Hastanın yapılan tetiklerde midesinin delindiğini görünce hemen harekete geçtiklerini anlatan Cumbul, "Mide delinmesinde, mide içi karına yayılacağı için çok erken ve acil müdahale gerektirmektedir. Hastamızı acil ameliyata aldık ve mide delinmesi kısmını onardık." dedi.

Mide delinmesi vakalarının son zamanlarda sıklıkla görüldüğüne dikkati çeken Cumbul, şöyle konuştu:

"Burada toplumda yanlış bilinen ve anlaşılan bir durum var. Nedeni bilinmeyen karın ağrısında ağrı kesici kullanılmaması lazım. Mide ülserinde ağrı kesiciler kanamaya ve mide delinmesine yol açıyor. Hastamız da karın ağrısı şikayetinde ağrı kesici kullandıktan sonra midedeki ülser, ilaç tedavisiyle tamamen iyileşecekken delinmesi sonucu ameliyatlık hale geldi. Hastamızın genel durumu iyi. Yaranın iyileşmesi için birkaç gün yeme içme olmayacak. Midesi ve karnı ağrıyan, apandisit şüphesi olan ağrı kesicilerle durumu maskeleyebiliyor. Geç kalınmış bir vaka haline geliyor, ameliyatı da zorlaşıyor. Hem hasta hem de bizim açımızdan sıkıntı yaşanabiliyor. Mide ağrısında ülser ve yara varsa ağrı kesici haplar, kanamaya ve delinmeye yol açıyor. Bu şikayetlerde hastanın sağlık kuruluşunda yardım alması gerekiyor."

Cumbul, mide delinmesine bağlı kanamanın artmasıyla ölümle sonuçlanabileceğini kaydetti.

Töngel ise şiddetli ağrıları nedeniyle ağrı kesici haplar aldığını, problemi dayanılamayacak noktaya gelince hastaneye başvurduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da şiddetli rüzgar nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
İçişleri Bakanı Soylu: Sahil Güvenlik 2022 yılında 44 bin kaçak göçmen yakaladı
Murat Dağı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı
Yaşamına tanık olanlar, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın mücadelesini anlattı
Doğa temalı üst geçitle Ormanya'ya ulaşım kolaylığı sağlanacak

Benzer haberler

Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu

Karın ağrısı şikayetiyle bilinçsiz ağrı kesici kullanan genç hastanelik oldu

Babasından miras kedileri uzaktan takip için kamera sistemi kurdu

Bedensel engelli eski milli bilek güreşçi, yeni şampiyonlar yetiştirmek için ter döküyor

Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu

Konya'da üniversite mezunu kadın girişimci devlet desteğiyle çiftlik kurdu
Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Konya'da askeri aracın tıra çarpması sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı
Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi

Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet