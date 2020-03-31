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Sağlık

Karantinadaki vatandaşlara 'görüntülü psikososyal destek' hizmeti

Kırklareli'nde koronavirüs nedeniyle ev veya yurtlarda karantina altında tutulan vatandaşlara cep telefonlarından görüntülü psikososyal destek hizmeti sunuluyor.

Özgün Tiran   | 31.03.2020
Karantinadaki vatandaşlara 'görüntülü psikososyal destek' hizmeti

Kırklareli

Karantinadaki vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikologlarına sosyal medya paylaşım siteleri veya WhatsApp üzerinden görüntülü ulaşıyor.

Vatandaşlar burada psikologlara kaygı ve endişelerini anlatarak sorular soruyor. Psikologlar da vatandaşlarla konuşarak bu sıkıntıların ortadan kalkması için yardımcı olmaya çalışıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle tedbirler almaya devam ettiklerini söyledi.

Salgının yarattığı endişe ile karantinada olmanın yaşattığı muhtemel psikolojik sorunların, uzmanlarca giderilmeye çalışıldığını anlatan Bilgin, "Günde ortalama 100 görüşme yapılıyor. 10 günde 1150 vatandaşımıza görüntülü psikososyal destek hizmeti verdik. Bunların 550'si yurt dışından gelen ve Hundi Hatun Öğrenci Yurdu'muzda bulunan vatandaşlarımız. Uygulamamız 7 gün 24 saat devam ediyor." dedi.

"Yüz yüze görüşmeleri tamamen kaldırdık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Erdoğan Kara ise koronavirüs nedeniyle yüz yüze görüşmeleri tamamen kaldırdıklarını, vatandaşların psikologlarla görüntülü görüştüğünü ifade etti.

Sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Kara, "Tüm süreci hazırladık, bilgilendirmeyi yaptık. Türkiye çapında bu ilk çalışmaya verdiği destek için Valimiz Osman Bilgin'e teşekkür ederim. Bu çalışmanın altyapısını anlattığımızda bize inandı, güvendi ve olur verdi. Çalışma çok güzel yürüyor, güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Uygulamadan yararlanan Ali Sarı ise psikologlarla görüşerek endişelerinden kurtulduğunu dile getirdi.

Görüntülü psikososyal destek hizmetini başarılı bulduğunu vurgulayan Sarı, "İnsanların psikolojisine gayet iyi bir etki yaptığını düşünüyorum. Ben de yaşadığım olumsuz olayları paylaştığım zaman etkisinin daha da azaldığını hissediyorum. O bakımdan benim için çok iyi oluyor." ifadelerini kullandı.

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