Euro
6.58
Dolar
5.99
BIST 100
123,408.70
Altın
1,564.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda inişi esnasında pistten çıkan uçağın enkazını kaldırma işlemleri başladı
logo
Sağlık

Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Uluslararası ekip, yaptığı çalışmada, gelecekte çocukların kansere yakalanmalarını önlemek için genetik mutasyonlar açısından taramadan geçirilmelerini mümkün kılabilecek bir gelişme olarak görüyor.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 06.02.2020
Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Ankara

Yetişkin kanserlerinin işaretlerinin, bazen teşhis konulmadan onlarca yıl önce ortaya çıkabileceği bildirildi.

Francis Crick, Welcome Sanger, European Bioinformatics Enstitüleri ile Oxford, Glasgow ve East Anglia Üniversitelerinden 1300 bilim insanının katılımıyla, genlerde kansere yol açan mutasyonların incelendiği 10 yıllık araştırmanın bulguları Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırma çerçevesinde 38 kanser türünde 2 bin 500'den fazla tümördeki 47 milyon genetik değişim analiz edildi.

Bilim insanları, yumurtalık kanseri ile "gliyoblastom" ve "medülloblastom" olarak adlandırılan 2 tip beyin tümöründe genetik mutasyonların "bilhassa erken" gözlendiğini ortaya koydu.

Kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebilecek

Yumurtalık kanserinde bu tehlikeli değişimlerin 10-20 yıl önce başladığı, hatta çok nadir de olsa kansere yakalanmadan 40-50 yıl önce görülebileceği belirtildi. 

Uzmanlar, bazı kanser türlerinin gelişimlerini sağlayan erken mutasyonların çoğunlukla 9 gende meydana geldiğine, bu keşfin, olası bir tedaviyi kolaylaştırabileceğine işaret etti.

Uluslararası ekip, kanserlerin, DNA'larına aynı anda giren birçok farklı mutasyonlara sahip olabileceğini de keşfetti.

Araştırmaya dahil edilen 2 bin 500 tümörün yüzde 22'sinin, DNA zincirinin bir defasında birçok yerden kırıldığı ve parçaların düzgün olmayan biçimde yeniden bir araya geldiği "kromotripsis" geçirdiği görüldü.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika’da Fransa kâbusu - II: Yeni sömürgecilik
Afrika’da Fransa kâbusu – I: Tarihsel arkaplan
GÖRÜŞ - Yükselen Asya’nın karanlık yüzü: Gözaltı kampları
Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde hassas denge
Şirketlerin ödeme gücü ve kredi hacmi artacak

Benzer haberler

Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Kansere yol açan bazı gen mutasyonları onlarca yıl önce başlıyor

Koltuk altındaki bezeden şüphelenip 'erken teşhis'le kanseri yendi

Rektum kanseri ameliyatında robotik yöntem yaygınlaşıyor

Dönerden zehirlenmesi 'şansı' oldu

Dönerden zehirlenmesi 'şansı' oldu
Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün

Kanser riskini artıran nedenlerin en bilineni tütün
Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı

Lillifer hemşire 5 yılda 8 ameliyatla yendiği kansere savaş açtı