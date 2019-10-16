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Sağlık

Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Binlerce yıllık mumyalar üzerinde yürütülen araştırmalar, kalp ve damar hastalıklarının sanılandan çok daha eskiye dayandığını gösterdi.

Emel Öz Gözellik   | 16.10.2019
Kalp ve damar hastalıkları sanılandan daha eskiye dayanıyor

Ankara

ABD'nin Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Kalp ve Damar Hastalıklarından Dr. Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırmada Güney Amerika ve Mısır'dan yaşları 18 ila 60 olan yaklaşık 4 bin yıllık 5 mumya incelendi. Üçü erkek ikisi kadın olan mumyaların damar dokularındaki lezyonların tespiti için kızılötesi spektroskopi kullanıldı.

Çalışma sonucunda mumyaların atardamar örneklerinde yüksek kolesterole bağlı hasar görüldü.

Madjid, mumyalar üzerinde yürüttükleri araştırmaya göre, damar tıkanıklığının sadece günümüzün değil o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları "American Heart Journal" isimli dergide yayımlandı. 

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