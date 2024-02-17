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Sağlık

Kalp rahatsızlığı yaşayan 68 yaşındaki hasta uçak ambulansla Ankara'ya getirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastanın, uçak ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildiğini bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Kalp rahatsızlığı yaşayan 68 yaşındaki hasta uçak ambulansla Ankara'ya getirildi

Ankara

Sosyal medya hesabından hastanın uçak ambulansla Ankara'ya getirilme görüntülerine yer veren Bakan Koca, paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kalp yetersizliği nedeniyle ritim bozukluğu atakları yaşayan 68 yaşındaki hastamız Antalya'dan uçak ambulansla Türkiye'nin aritmi alanında öncü merkezlerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi Aritmi Kliniğine getirildi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Uçak ambulanslarımız hayat için harekete geçmeye hazır."

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