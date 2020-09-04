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Sağlık

Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği yoğun bakım ünitesinden çıktı

Antalya'da kadavradan yapılan rahim nakliyle yıllarca özlemini çektiği annelik duygusunu yaşayan Derya Sert'in, üç ay önce 760 gram dünyaya getirdiği bebeği Ömer Özkan'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Süleyman Elçin   | 04.09.2020
Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert'in bebeği yoğun bakım ünitesinden çıktı

Antalya

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, 10 yıl önce dünyada ilk olduğu bildirilen operasyonla kadavradan rahim nakledildikten sonra 4 Haziran'da annelik sevinci yaşayan Derya Sert, servise alınan bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Sert'in, doktorunun adını verdiği bebeği "Ömer Özkan", yoğun bakım ünitesinde 3 ay süren kritik süreci atlattı. Bebek, birkaç hafta sürecek rutin kontrollerinin ardından taburcu edilecek.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, ekip olarak bir "mucize"yi başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Derya Sert'e 10 yıl önce 7 saat süren operasyonla rahim naklettiklerini hatırlatan Özkan, nakilden 10 yıl sonra kendi yumurtasıyla hamile kalan Sert'in 28. haftada 760 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getirdiğini dile getirdi.

Özkan, bebeğin doğmasıyla rahim naklinin tam başarılı hale geldiğini kaydetti.

"3 kilogramı aştı"

Bebeğin dünyaya gelmesinin ardından zorlu bir yoğun bakım sürecinin başladığını anlatan Özkan, "Bebek bu süreci de oldukça güzel geçirdi. Her geçen gün kilo aldı. 3 kilogramı aştı. Yoğun bakım ünitesinden çıkartarak annesiyle bir odaya aldık. Bizim için doğumdan sonraki en mutlu günlerden birisi oldu." ifadelerini kullandı.

Derya Sert'in de bebeğiyle aynı odada kalmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını anlatan Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"Derya, bebeğinin yoğun bakımdan çıkmasıyla duygulandı. Çok mutlu oldu. Yıllardır bu anı bekliyordu. Çok sabretti ve karşılığını aldı. Bebeğin bazı duyu organlarıyla ilgili testler yapılıyor. Onlar da tamamlandıktan sonra artık Derya bebeğiyle evine gidebilecek. Nakil önemliydi ancak bundan sonra bebeğin sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürmesi bizim için daha önemli."

Dünyada rahim nakledilen ilk vakanın sağlıklı bebek dünyaya getirmesinin bu ameliyatları da hızlandıracağını vurgulayan Özkan, "Mutlu bir evliliği olup da rahmi olmadığı için bebek sahibi olamayan ailelere bir umut oldu. Umarım bu ameliyatların ilerleyen süreçte devamı gelecektir." diye konuştu.

Rahmi olmadığı için hamile kalamayan Derya Sert'e 23 yaşındayken, Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti. Sert, uzun süren tedavilerin ardından 4 Haziran 2020'de hamileliğin 28. haftasında 760 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirmişti.


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