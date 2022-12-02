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Sağlık

İstanbul'daki sağlık ekipleri 'Elektronik Vaka Sistemi' ile vakalara çok daha hızlı müdahale ediyor

Acil sağlık hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla uygulanmaya başlanan Elektronik Vaka Sistemi (EVS) Projesi kapsamında İstanbul'daki acil sağlık ekiplerine, vaka adresleri ve bilgilerine daha hızlı ve detaylı ulaşabilmeleri için tablet dağıtıldı.

Büşra Çoban   | 02.12.2022
İstanbul'daki sağlık ekipleri 'Elektronik Vaka Sistemi' ile vakalara çok daha hızlı müdahale ediyor Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

İstanbul İl Ambulans Servisi Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde sistemi gazetecilere tanıtan Başhekim Yardımcısı Murat İlgar, EVS'yi İstanbul'da 10 gündür kullandıklarını söyledi.

Sistem sayesinde acil sağlık hizmetlerini kullanacak hastaların sağlık durumu ve adres bilgilerinin tabletlere aktarıldığını anlatan İlgar, ambulans ekiplerinin tabletlerine ulaşan bilgilerle çıkış yaptıklarını, bu sayede vakalara ulaşma süresinin de kısaldığını bildirdi.

Başhekim Yardımcısı Barış Muammer Uğuzcan ise EVS'nin 48 ilde uygulandığını belirterek "Daha önce ambulans ekiplerimize vaka telefon aracılığıyla iletilmekteyken artık tablet üzerinden iletilmekte. Görsel ve işitsel uyarıyla vaka geldiğinde tablet ekibi bilgilendiriyor. Bu tablet ekranında vakaya dair bilgiler, detaylı adres bilgisi ve güncel trafik bilgisine göre çizilmiş rota bulunuyor." dedi.

EVS sayesinde sağlık ekiplerinin çıkışı ve hastaya ulaşma sürelerinin kısaldığını ifade eden Uğuzcan sistemin etkisini büyük oranda gördüklerini kaydetti.

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