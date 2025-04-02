İstanbul'da geçen yıl 89 bin çocuğa otizm taraması yapıldı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, geçen yıl 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğu otizm spektrum bozukluğu açısından taradıklarını, aile hekimlerinin 4 bin 900'ünü "riskli" olarak değerlendirdiğini bildirdi.
İstanbul
Güner, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otizmde erken teşhisin önemine dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5-3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi. 20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri uzmanlarımız, erken tanı için muayeneler yaparak çocuklarımızı eğitime yönlendiriyor."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Otizm Erken Fark Edilirse Gelecek Değişir 💙— Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) April 2, 2025
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak 2024 yılında 1,5 - 3 yaş arası 89 bin çocuğumuzu otizm spektrum bozukluğu açısından taradık. Aile hekimlerimiz 4 bin 900 çocuğumuzu riskli değerlendirdi.
20 hastanemizde çocuk ergen psikiyatri…