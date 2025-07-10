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Sağlık

İstanbul'da bu yıl özel sağlık kuruluşlarına yönelik 9 bine yakın denetim yapıldı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, İstanbul'da 2025'te özel sağlık tesislerine yönelik 8 bin 800'den fazla denetim yaparak, 112 milyon liradan fazla ceza kestiklerini bildirdi.

Hikmet Faruk Başer  | 10.07.2025 - Güncelleme : 10.07.2025
İstanbul'da bu yıl özel sağlık kuruluşlarına yönelik 9 bine yakın denetim yapıldı

İstanbul

Güner, AA muhabirine, 200'den fazla ülkeden insanın İstanbul'a gelerek sağlık hizmeti almasının, Türkiye sağlık sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu gösterdiğini söyledi.

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Sağlık sistemindeki sürekliliğin sağlanması, sağlık hizmetinin kalitesinin daha yukarıda tutulabilmesi için denetimlere devam ettiklerini belirten Güner, denetimlerde amaçlarının sadece ceza kesmek değil, hastaların doğru, kaliteli ve şifaya ulaşan noktada sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Güner, İstanbul özelinde farklı denetim uygulaması yaptıklarını anlatarak, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürü olduğu zamandan itibaren başlayan bir 'çift kör denetim' sistematiğimiz var. Bu sistemle, mevcut sağlık tesisi, sağlık hizmeti sunucusu denetlenirken, hem denetleyen hem de denetlenen, denetimin ne zaman olacağından, kimin tarafından yapılacağından bihaber. Biz bu şifrelenmiş mesajlarla beraber denetçilerimizi yolluyoruz." diye konuştu.


Fotoğraf: Beyza Berfin Karataş/AA

"Her türlü şikayeti göz önünde bulunduruyoruz"

Denetimleri sadece rutin değil olağan dışı da yaptıklarını bildiren Güner, şunları kaydetti:

"2024 yılında İstanbul'da 17 binden fazla denetim yaptık. Bunların 3 bin 400'ü olağan dışı denetimler. 2024'te yaklaşık 80 milyon liradan fazla ceza kestik. 2025 yılında da 2024'te olduğu gibi denetimlerimize hızlı bir şekilde devam ettik. İstanbul'da 2025'te özel sağlık tesislerine 8 bin 800'den fazla denetim yaparak, 112 milyon liradan fazla ceza kesmiş durumdayız. Denetimlerde faaliyet durdurma, adli süreçlerin başlatılması olsun, kamu özel ayrımı olmaksızın, hastane, tıp merkezi, diş hekimliği, poliklinik ayrımı olmaksızın denetimlerimizi devam ettiriyoruz."

Güner, üst düzey ve kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığı için denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

Vatandaşların kendilerine farklı yöntemlerle ulaşabileceğini belirten Güner, "Vatandaşlar CİMER başvurusu ya da dilekçelerini, bizzat İl Sağlık Müdürlüğüne veya 39 ilçemizde olan ilçe sağlık müdürlüklerimiz üzerinden bize ulaştırabilir. Ayrıca telefondan, sosyal medyadan, hangi noktadan gelirse gelsin biz her türlü şikayeti, her türlü ihbarı göz önünde bulundurarak buna çok sert tepki verip, takiplerini yapıyoruz." dedi.

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