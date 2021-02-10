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Sağlık

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, kök hücre ve kemik iliği naklinde bin hastaya şifa oldu

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, 2010 yılında başladığı kök hücre ve kemik iliği naklinde bin hastaya ulaştı.

Yeter Erdine   | 10.02.2021
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, kök hücre ve kemik iliği naklinde bin hastaya şifa oldu Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Kemik İliği Nakli Merkezinin önünde, nakilleri gerçekleştiren ekip ile pasta kesti.

Rektör Kızılay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kök hücre ve kemik iliği naklinin ancak büyük merkezlerde uygulanan, kan kanseri ve önemli kan hastalıklarının kesin tedavisi olan başarılı ve çok önemli tedavi yöntemi olduğunu belirtti.

Türkiye'de kök hücre, kemik iliği naklinde çok büyük ve önemli bir merkez olan hastanelerinin bugün 1001. kök hücre ve kemik iliği naklini yaparak yüksek seviyeye ulaştığını dile getiren Kızılay, 2018'de 500. kök hücre kemik iliği naklinin bir Kore gazisine yapıldığını, son 3 yıl içerisinde de 500 nakil gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Nakilleri gerçekleştiren Hematoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. İrfan Kuku, Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Prof. Dr. Emin Kaya, Doç. Dr. İlhami Berber'e teşekkür eden Kızılay, "Türkiye'nin en büyük kök hücre ve kemik iliği merkezini, 25 Ekim itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın açması ile hastanemize kazandırdık. 40 yataklı kök hücre ve kemik iliği nakli merkezi ile Türkiye'nin en büyük merkezine sahibiz." diye konuştu.

"Türkiye'de birinci sırada"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020 yılında 178 erişkin kök hücre ve kemik iliği nakli yapıldığına dikkati çeken Kızılay, "Son 3 yılda 500'ü aşan kök hücre ve kemik iliği nakli hastanemizde uygulandı. Son üç yılda hastanemiz, kamu hastaneleri ve üniversite hastaneleri içerisinde kök hücre ve kemik iliği naklinde Türkiye'de birinci sırada." dedi.

Kızılay, yeni açtıkları merkezle beraber açık ara birinciliği devam ettireceklerini kaydetti.

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