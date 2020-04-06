İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.
Ankara
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İletişim Başkanlığının binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.
06 Nisan 2020, saat 21:45 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 6, 2020
Türkiye’de şu ana kadar toplam 202.845 test yapılmış olup, 30.217 Koronavirüs vakası tespit edilmiş, 649 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 1.326 hasta iyileşmiştir. pic.twitter.com/ZVsiGdgP3i
Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:
|ÜLKE
|TOPLAM VAKA
|TOPLAM ÖLÜM
|TOPLAM TABURCU
|Türkiye
|30.217
|649
|1.326
|İtalya
|132.547
|16.523
|22.837
|İspanya
|135.032
|13.169
|40.437
|Çin
|81.708
|3.331
|77.078
|Fransa
|98.010
|8.911
|17.250
|ABD
|356.414
|10.490
|19.247
|İran
|60.500
|3.739
|24.236
|Birleşik Krallık
|51.608
|5.373
|135
|Hollanda
|18.803
|1.867
|250
|Almanya
|101.558
|1.662
|28.700
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