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Sağlık

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Aylin Dal   | 06.04.2020
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İletişim Başkanlığının binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye30.2176491.326
İtalya132.547 16.52322.837
İspanya135.03213.16940.437
Çin81.7083.331 77.078
Fransa98.0108.91117.250
ABD356.41410.49019.247
İran60.5003.73924.236
Birleşik Krallık51.6085.373135
Hollanda18.8031.867250
Almanya101.5581.66228.700

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