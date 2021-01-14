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Sağlık

İklim değişikliği çocukların günlük besin çeşitliliğini azaltıyor

Bilim insanları iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık artışının çocuklarda yetersiz beslenmenin ortaya çıkmasında en az yoksulluğa bağlı etkenler kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Emre Aytekin   | 14.01.2021
İklim değişikliği çocukların günlük besin çeşitliliğini azaltıyor

Ankara

Phys.org" internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Vermont Üniversitesinden araştırmacılar, sonuçları "Environmental Research Letters" dergisinde yayımlanan araştırmada, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 19 ülkede yaşayan 107 bin çocuğun günlük beslenmelerini inceledi.

Araştırmacılar, iklim değişikliğine bağlı ortalama sıcaklık ve yağış artışının çocukların besin çeşitliliğini azalttığını belirledi.

Araştırmanın bulgularına göre, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerde 5 yaş altı çocuklar et, süt, balık, baklagiller, tahıllar ve yeşilliklerden oluşan 10 kalemlik ürün sepetinden bir günde ortalama 3,2'sini tüketebiliyor.

Söz konusu ülkelerde 5 yaşından küçük her 3 çocuktan biri, çocuk gelişimi için kritik demir, çinko, folik asit, A ve D vitaminleri gibi mikro-besinleri alamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 2019'da dünya genelinde 5 yaşından küçük 144 milyon çocuk yetersiz beslenmeden kaynaklanan gelişim bozukluklarından, 47 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenmeye bağlı aşırı zafiyetten muzdarip olmuştu.

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