Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekimi bugün yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.
Ankara
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.
13.163 hekim arkadaşımızın görev yerlerinin belirleneceği DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI yarın 10.00’da noter huzurunda gerçekleştirilecek. Şimdiden hayırlı olsun. Kura çekilişi https://t.co/y2u7V3Bczz üzerinden canlı yayınlanacak. Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 8, 2022
Kuranın Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." bilgisini verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.