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Sağlık

Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekimi bugün yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın çekilecek Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 08.09.2022
Hekimlerin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekimi bugün yapılacak

Ankara

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 bin 163 hekimin görev yerinin belirleneceği kuranın 10.00'da noter huzurunda düzenleneceğini belirtti.

Kuranın Sağlık Bakanlığının YouTube kanalından canlı yayımlanacağını bildiren Koca, "Kura öncesinde kısa bir konuşmamız olacak." bilgisini verdi.

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