Dolar
35.08
Euro
36.60
Altın
2,596.23
ETH/USDT
3,679.00
BTC/USDT
102,001.00
BIST 100
9,859.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahire’de "D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı’’ kapsamında Filistin ve Lübnan’daki Duruma İlişkin Özel Oturum’da konuşuyor.
logo
Sağlık

HCQ maddesinin Kovid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi

Sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin (HCQ) maddesinin, Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öne süren çalışma hakkında, 4 yılı aşan süre ardından "etik onay almaması" gerekçesiyle geri çekilme kararı alındı.

Irmak Akcan  | 19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
HCQ maddesinin Kovid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi

Ankara

Nature dergisinin Uluslararası "Antimicrobial Agents" dergisine dayandırdığı açıklamada, Kovid-19 tedavisinde HCQ maddesinin kullanılabileceğini öne süren çalışma ele alındı.

Yaklaşık 4 yıllık çalışmanın "etik onay almaması" sebebiyle geri çekildiği belirtildi.

Çalışmayı yayımlayan Elsevier veri tabanı ve Uluslararası Antimikrobiyal Kemoterapi Derneği (ISAC), çalışma hakkında yapılan inceleme sonucunda etik onayın, katılımcıların çalışmaya dahil olmadan önce alınıp alınmadığının teyit edilemediğini bildirdi.

"Etik onaya ilişkin kaygılar" ve araştırmanın yürütülmesine ilişkin şüpheler nedeniyle nihai olarak geri çekilen araştırma, daha önce Fransa'daki IHU Mediterranee Enstitüsü görev yapan ve Kovid-19 salgını sırasında küresel üne kavuşan Didier Raoult'un 28'inci geri çekilen çalışması oldu.

Fransız araştırmacı Raoult tarafından yürütülen çalışma, geri çekilmiş en çok atıfta bulunulan ikinci çalışma olarak kayda geçti.

Çalışmadan isminin çıkarılmasını talep eden Philippe Brouqui'nin Nature dergisine sağladığı bilgilerde, Raoult'un, Elsevier'e çalışmada herhangi bir etik sorun olmadığını savunduğu görüldü.

California'da bir görüntü-adli tıp uzmanı ve bilimsel bütünlük danışmanı olan Elisabeth Bik, çalışmayı eleştirerek geri çekilmesinin çok iyi bir gelişme olduğunu belirtti.

Bik, "Bu araştırma hiç yayımlanmamalıydı." ifadesini kullandı.

Sıtma tedavisinde kullanılan HCQ'nun Kovid-19 tedavisinde kullanılabileceğini öne süren çalışma, verilerinin kalitesi ve etik onayı sürecinin belirsizliğinden dolayı birçok tepki almıştı.

Çalışma, Web of Science veri tabanının bilgilerine göre 3 bin 400'den fazla alıntı alarak, Kovid-19 hakkında geri çekilen en çok alıntılanan çalışma olmuştu.

Araştırmanın yazarlarından 3'ü, çalışmanın metotları konusundaki endişeleri sebebiyle çalışmadan isimlerinin çıkarılmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya'daki yetimlerin yüzünü güldürdü
Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik "Zincir" operasyonunda 114 şüpheliye gözaltı
Konya'da 13 metre derinliğinde, 15 metre çapında obruk oluştu
Cumhurbaşkan Erdoğan: Bölgemizde barışın tesisi için D-8 ülkeleri olarak daha fazla çaba harcamalıyız
Bakan Göktaş: Nüfus Politikaları Kurulu'nu önümüzdeki günlerde oluşturuyoruz

Benzer haberler

HCQ maddesinin Kovid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi

HCQ maddesinin Kovid-19'a çare olabileceğini öne süren çalışma 4 yıl sonra geri çekildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet