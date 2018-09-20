Hava Kuvvetlerinin uçakları organ nakli için havalandı

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçaklarla Samsun ve Rize'den alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere İzmir ile Ankara'ya getirildi.

ANKARA

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen uçaklarla Samsun ve Rize'den alınan organlar, hastalara nakledilmek üzere İzmir ile Ankara'ya ulaştırıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan donörün kalp greftinin, İzmir Katip Çelebi Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere intikali için uygun nitelikteki bir hava aracının tahsis edilmesi amacıyla başvuru yapıldı.

Başvuru üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen CN-235 tipi uçak, kalp greftini Samsun'dan alarak İzmir'e getirdi.

Ayrıca Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan donörün kalp greftinin Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki bir hastaya nakledilmek üzere başvuru yapılması üzerine yine CN-235 tipi uçak görevlendirildi.

Rize'den Trabzon Havalimanı'na ulaştırılan kalp grefti, görevlendirilen uçakla alınarak Ankara'ya getirildi.

Muhabir: Muhammed Boztepe