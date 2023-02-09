Dolar
18.83
Euro
20.26
Altın
1,873.84
ETH/USDT
1,633.90
BTC/USDT
22,620.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de çadır kentteki depremzedeleri ziyaret etti. VTR
logo
Sağlık

Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Londra'da yapılan bir araştırma, hava kirliliğinin ergenlik çağındaki gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açabileceğini ortaya çıkardı.

Yavuz Aydın   | 09.02.2023
Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Ankara

CNN'in haberinde, İngiliz bilim insanlarının, yüksek seviyede nitrojen dioksitin yanı sıra havayı kirleten 2,5 mikrometreden küçük sıvı veya katı parçacıklara maruz kalmanın gençlerde tansiyon düşüklüğüne sebep olduğunu belirlediği ifade edildi.

Bilim insanlarının, kirlilik ve kan basıncı arasındaki bu ilişkiyi Londra'da uzun süredir yapılan geniş kapsamlı ve etnik açıdan farklı çocuk gruplarının sağlık durumlarının izlendiği "Ergen Sosyal Refahı ve Sağlığının Belirleyicileri" adlı çalışmanın verileriyle tespit ettiği aktarıldı.

Araştırmaya 3 bin 200'den fazla gencin dahil edildiği ve gençlerin yaşadığı yerlerdeki yıllık hava kirliliği raporlarının değerlendirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yapılan çalışmada, kirliliğe yol açan partikül maddelerin insan saçının 20'de biri kalınlığında olduğu, solumayla vücudun savunma sistemini atlatıp akciğerlere geçtiği, sonrasında da soluk vermeyle dışarı atılmayıp kana karıştığı belirtildi.

Bu parçacıkların, tahrişe ve iltihaplanmaya neden olduğu ve sonuçta pek çok sağlık sorununa yol açabileceği ifade edildi.

Partikül madde kirliliğine maruz kalmanın, kişinin sirkadiyen ritimlerini bozarak kan basıncını etkileyebileceği kaydedildi.

İlave olarak partikül madde kirliliğinin gün içinde böbreklerin sodyum süzme yeteneğini azaltabileceği, bunun da gece kan basıncı seviyesinin daha yüksek olmasına yol açabileceği belirtildi.

Londra'daki kirlilik seviyesinin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) insanlar için önerdiği güvenli seviyenin çok üstünde olduğu, 2019'da dünya nüfusunun yüzde 99'unun DSÖ'nün tavsiye ettiği hava kalitesi seviyelerini karşılamayan yerlerde yaşadığı biliniyor.

Çalışma, "PLOS One" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinin Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yürüttükleri yardım çalışmaları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu coğrafyanın tarihte gördüğü en büyük deprem felaketiyle karşı karşıya kaldık
Hatay'da depremin 83. saatinde bir kişi enkazdan kurtarıldı
Antalya'ya gelen depremzede aile, yaşadıklarını anlattı
Uluslararası yardım ekiplerinin deprem bölgelerindeki faaliyetleri sürüyor

Benzer haberler

Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Hava kirliliği gençlerde tansiyon düşüklüğüne yol açıyor

Büyükelçi Begeç, Türkiye'deki depremlerle ilgili DSÖ üyelerini bilgilendirdi

Tütün kullanımı, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye'ye "bu acı gününüzde yanınızdayız" mesajı
İngiltere'de hemşireler 2 gün sürecek grev başlattı

İngiltere'de hemşireler 2 gün sürecek grev başlattı
İran'da veliler hava kirliliği ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların kapatılmasına tepkili

İran'da veliler hava kirliliği ve gaz tasarrufu gibi gerekçelerle okulların kapatılmasına tepkili
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet