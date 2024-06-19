Hava ambulansları arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulanslarının, arife gününden itibaren 126 acil vaka için havalandığını bildirdi.
Ankara
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava ambulanslarımız arife gününden itibaren 126 acil vaka için harekete geçti. Hazır olmasına her zaman hazırız ama temennimiz dönüş yolunda çok dikkatli olunması." ifadelerini kullandı.
Öte yandan paylaşımda, bir hastanın hava ambulansına nakledildiği görüntülere yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.