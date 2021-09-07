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Sağlık

Hatalı güneşlenmenin ileri yaşlarda cilt kanserine yol açabildiği uyarısı

Türk Dermatoonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı güneşlenmeye bağlı tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserlerinin gelişebileceği uyarısında bulundu.

Orhan Kuzu   | 07.09.2021
Hatalı güneşlenmenin ileri yaşlarda cilt kanserine yol açabildiği uyarısı

Karabük

7. DOD Dermatoloji Gündemi toplantısı için Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen Akyol, AA muhabirine, deri kanserinin özellikle önemli derecede yoğun güneş ışığına maruz kalmakla ya da güneşten doğru korunmamakla gerçekleştiğini bildiklerini söyledi.

Açık tenli kişilerin özellikle çocukluk çağında maruz kaldıkları güneş yanıklarının ileride bazı deri kanseri türlerine yatkınlık yaratabileceğine dikkati çeken Akyol, "Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Güneşin çok tepede olmadığı zamanlar dışında güneşlenmenin çok ciddi zararı yok. Yanık derecesinde olmayan güneşlenmelerin deri kanseri açısından ciddi risk oluşturduğunu söyleyemeyiz. Çocukluk çağında oluşan, yanık derecesine varacak hatalı güneşlenmeye bağlı tablolar sonucunda ileri yaşlarda deri kanserleri gelişebiliyor." ifadelerini kullandı.

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