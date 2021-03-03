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Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçları açıklanıyor
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Sağlık

Hacettepe Üniversitesi: Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100

Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 03.03.2021
Hacettepe Üniversitesi: Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100 Fotoğraf: Raşit Aydoğan/AA

Ankara

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Hacettepe Üniversitesi: Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100