Hacettepe Üniversitesi: Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100
Hacettepe Üniversitesinden yapılan açıklamada, ''Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100.'' ifadelerine yer verildi.
Ankara
#Canlı: Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Prof. Dr. Murat Akova, Sıhhiye Yerleşkesi'nde Sinovac aşısı Faz-3 çalışmaları sonuçlarını açıklıyor https://t.co/GvkwZQauUq— AA Canlı (@AACanli) March 3, 2021
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