Euro
6.37
Dolar
5.77
BIST 100
104,092.10
Altın
1,454.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

ABD'de yapılan araştırmaya göre günlük kalori miktarının büyük bölümünü akşam saatlerinden sonra alan kadınlarda kalp damar rahatsızlığı riski artıyor.

Emel Öz Gözellik   | 12.11.2019
Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

Ankara

Science Daily'de yer alan habere göre, New York kentindeki Columbia Üniversitesinde yaş ortalaması 33 olan 112 kadın üzerinde, kalp sağlığının incelendiği çalışma yürütüldü. 

Bir yıllık çalışma sonucunda, günlük gereksinimleri olan kalori miktarının büyük bölümünü 18.00'den sonra alan kadınların, diğerlerine göre daha fazla kalp rahatsızlığı yaşadığı saptandı.

Araştırma, akşam saatlerinde alınan fazla kalorinin, beden kitle indeksinde artış ve yüksek tansiyon riskini arttırdığını ortaya koydu.

Columbia Üniversitesinden Nour Makarem, "Şimdiye kadar kalp ve damar hastalıklarının engellemesi konusunda ne tükettiğimize ve ne kadar tükettiğimize odaklandık. Bu çalışmayla ne zaman yediğimizin de önemli olabileceği ortaya kondu." ifadesini kullandı.

Araştırmanın bulguları Amerikan Kalp Derneğinin Philadelphia'da 16-18 Kasım'da yapılacak toplantısında sunulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolivya’da siyasal darbe
Nijerya’nın eğitim meselesi ve işkence iddiaları
Fransa medyasının Türkiye standartları: Yalan, çarpıtma, sansür
Suriye petrolü ABD'yi yasal çıkmaza götürüyor
ABD kendisiyle savaşıyor

Benzer haberler

Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

Geç saatte yemek kadınlarda kalp rahatsızlığı riskini artırıyor

Suruçlu kadınların hayatı devletin desteğiyle değişiyor

Kuruyan palmiye yaprakları kadınların gelir kapısı oldu

Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları

Terör ve kaçakçılıkla mücadelenin kadın kahramanları
Cumhuriyet'in kadın kahramanları için su altında resim yaptı

Cumhuriyet'in kadın kahramanları için su altında resim yaptı