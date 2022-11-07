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Sağlık

FSM Köprüsü lösemiye dikkati çekmek için turuncu ile ışıklandırıldı

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.

Muhammed Gencebay Gür, Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 07.11.2022
FSM Köprüsü lösemiye dikkati çekmek için turuncu ile ışıklandırıldı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür - AA

İstanbul

Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.

Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.

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