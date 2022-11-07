FSM Köprüsü lösemiye dikkati çekmek için turuncu ile ışıklandırıldı
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, lösemi hastalığına dikkati çekmek amacıyla turuncu ile ışıklandırıldı.
İstanbul
Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmayı hedefleyen Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 2-8 Kasım'da çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Etkinlikler kapsamında FSM Köprüsü turuncu renge büründürüldü.
Akşam saatlerinde başlayan ışıklandırma gün ağarıncaya kadar sürecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.