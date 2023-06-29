Dolar
26.06
Euro
28.33
Altın
1,895.50
ETH/USDT
1,867.90
BTC/USDT
30,731.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Finlandiya, Kovid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

Finlandiya, Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarının azaldığı ve aşıların başarılı olduğu gerekçesiyle Kovid-19'un "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırılmayacağını duyurdu.

Murat Temizer  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
Finlandiya, Kovid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

Varşova

Finlandiya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Hükümet Kararnamesi'nde değişiklik yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda Kovid-19'un "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırılmayacağı, ancak "takip edilen bulaşıcı hastalık" şeklinde tanımlanacağı bildirildi.

Açıklamada, "Küresel olarak Kovid-19 vaka ve ölüm sayıları, bu yılın başından beri azalmaktadır. Aşılar da mutasyona uğramış virüs türlerine karşı etkili olmaya devam etmiştir ve Finlandiya nüfusunda aşılanma oranı çok iyidir. Artık herhangi bir kısıtlayıcı tedbir uygulanmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Aşıların önemine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşılar, Kovid-19'un ciddi bir formuna karşı korunmanın en etkili yoludur. Tavsiyelere uygun aşılamalar gelecekte de önemli olacaktır. Varyantların ortaya çıkışının ve Kovid-19'un neden olduğu morbiditenin izlenmesine devam edilecek ve hastalık yükünün artması halinde enfeksiyonları önlemeye yönelik tedbirler artırılabilecektir."

Finlandiya hükümetinin aldığı karar, yarından itibaren geçerli olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kasapların kıyma mesaisi başladı
Antalya-Konya kara yolunda trafik yoğunluğu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması) Türkiye olarak, tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
İzmir'de tatil beldelerine giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu

Benzer haberler

Finlandiya, Kovid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

Finlandiya, Kovid-19'u "tehlikeli bulaşıcı hastalık" olarak sınıflandırmayacak

Finlandiya Başbakanı Orpo: "Putin'in zayıfladığını düşünüyorum"

İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak

Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı

Kovid-19'un Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair doğrudan kanıt bulunamadı
Suudi Arabistan Kovid-19 kısıtlamalarının ardından hac mevsimi için hazır

Suudi Arabistan Kovid-19 kısıtlamalarının ardından hac mevsimi için hazır
TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı

TEİS'ten kızamık vakalarına karşı aşı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet