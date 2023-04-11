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Sağlık

Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

Yeni bir araştırma, insanların sigarayı bırakmalarının ardındaki en büyük motivasyonlardan birinin evcil hayvanları olduğunu ortaya koydu.

İbrahim Hakkı Çetinkaya  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Evcil hayvanlar, sigarayı bırakmanın ardındaki en büyük motivasyonlardan biri

Ankara

HealthDay sitesine göre, ABD’nin George Mason Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü’nün yaptığı araştırmada, sosyal medya kullanıcılarının sigarayı bırakmak için arama yaptıklarında, daha çok evcil hayvanlarının nasıl etkilendikleriyle ilgili sonuçlarla etkileşim eğiliminde olduğu fark edildi.

Baş araştırmacılardan Doç Dr. Hong Xue, "Sonuçlarımız, insanların sigara içmenin evcil hayvanlar da dahil olmak üzere değer verdiklerinin yaşamlarını nasıl olumsuz etkilediğine dair paylaşımlarla daha çok etkileşime geçtiğini gösteriyor. İnsanlara anlamlı gelen bu paylaşımlar, sigarayı bırakmaları yönünde pozitif etkiye sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Hong, sigara karşıtı kampanyaların, halka daha iyi ulaşmak için araştırmalarının sonuçlarını kullanabileceğini kaydetti.

Facebook kullanıcılarının, videolu paylaşımlarla etkileşim kurma ihtimalinin daha fazla olduğu fark edilen çalışmada, hükümet ve kar amacı gütmeyen kuruluşların büyük kampanyalarının, küçük ve yerel kampanyalardan daha fazla etkileşim sağladığı da ortaya koyuldu.

George Mason Üniversitesinden Doç Dr. Gilbert Gimm ve Doç Dr. Hong tarafından yönetilen araştırmada, etkili sigara karşıtı kampanyaları ve kullanıcı katılımını etkileyen faktörleri analiz etmek için makine öğrenimi ve sosyal medya veri analizi yöntemleri kullanıldı.

Araştırmacılar, çalışmalarını "ABD’deki önemli tütün karşıtı kampanyaları inceleyen ilk büyük ölçekli sosyal medya veri madenciliği çalışması" olarak nitelendirdi.

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