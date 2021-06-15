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Sağlık

Erzurum Şehir Hastanesinin tüm birimleri yeniden faaliyete başladı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başında pandemi hastanesi olarak hizmet veren Erzurum Şehir Hastanesinin, tüm birimleriyle yeniden hizmete açıldığını bildirdi.

Selami Küçükoğlu   | 15.06.2021
Erzurum Şehir Hastanesinin tüm birimleri yeniden faaliyete başladı

Erzurum

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzurum Şehir Hastanesinin acil servisi, poliklinikleri, yataklı servisleri ve ameliyathaneleriyle tam kapasiteyle hizmete başladığını belirtti.

Bedir, paylaşımında şunları kaydetti:

"Erzurum Şehir Hastanesi, tüm birimleriyle tekrar faaliyetlerine başlamıştır. Pandeminin başından beri çok büyük hizmetler sunan hastanemiz tekrar güzel şehrimizin ve bölgemizin hizmetindedir. Hastanemiz 4 ayrı binadan oluştuğu için Kovid-19 hastaları ayrı binalara alınmış ve normal hastalar için teması minimuma indirecek güvenli alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca aşı hizmetimiz de C Blok'ta tamamen güvenli bir katta devam edecektir. Hastanemiz tüm hastalıklar için hizmetinizdedir."

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