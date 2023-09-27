Dolar
27.30
Euro
28.83
Altın
1,896.14
ETH/USDT
1,592.30
BTC/USDT
26,251.00
BIST 100
8,255.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenleniyor YÖK Başkanı Erol Özvar, Ankara Üniversitesi tarafından Ankara Keçisi ve Tiftik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Güdül'deki açılış töreninde konuşuyor
logo
Sağlık

Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor

Erzurum'da 3 yıl önce açılan, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların başvurduğu şehir hastanesi, günlük 10 bin kişiye hizmet veriyor.

İlhami Erkılıç  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor

Erzurum

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, yaptığı açıklamada, hastanenin "bölgenin sağlık üssü" olarak nitelendirildiğini belirtti.

Tör, hastanenin, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihazları, yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri, tecrübeli hekim kadrosuyla, Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırılan A1 kategorisinde yer aldığını ifade etti.

Hastanenin yaklaşık 384 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu olduğunu belirten Tör, "Günlük 10 bin civarında poliklinik hizmeti verilen 1670 yatak kapasiteli, 40 ameliyathanesi ve 298 yoğun bakım yatağı bulunan hastanede aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti veriliyor. Hastanemizde robotik cerrahi, suda doğum olmak üzere ağrısız doğum, nükleer tıp radyasyon onkolojisi ve medikal onkolojisi, fizik tedavi ve el robotumuz gibi özellikli hizmetlerimiz bulunuyor." bilgisini verdi.

Tör, yaklaşık 3 yıl önce Kovid-19 salgını döneminde hizmete açılan hastaneyi, yurt içi ve bölgenin yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden hastaların tercih ettiğini aktardı.

"Anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var"

Erişkin, beyin, palyatif, genel cerrahi, koroner, dahili, göğüs, yeni doğan ve acil olmak üzere 9 ayrı yoğun bakım ünitesi bulunan hastanede, alanında eğitimli 320 personelle hizmet verildiğini kaydeden Tör, şöyle devam etti:

"Yoğun bakımda yatan hastalarımıza refakatçi kabul edilmediği için bakım, beslenme gibi her türlü ihtiyaçları eğitimli personel tarafından en ince ayrıntısına kadar yapılmaktadır. Özellikle bu ünitemizde çalışan hekimlerimize, hemşirelerimize ve destek hizmetleri personelimize gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."

Yoğun bakımda yakını olanlara hafta içi 12.00-13.00 saatlerinde hasta görüşü sağlandığını belirten Tör, "Yoğun bakım üniteleri önüne kurulan kameralı sistemle gerekli mahremiyet özeniyle yakınlarına hastaları gösterilmektedir. Aynı anda hastaların durumlarıyla ilgili hekimi tarafından bilgi verilmekte. Yaptığımız anketlerde yüzde 95 hasta memnuniyetimiz var. Bu da bizi gayet mutlu ediyor. Verdiğimiz hizmet, kalitesi artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağlı balıkçılar poyraz nedeniyle 2 gündür denize çıkamıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kış Kur'an kurslarımız 11 Eylül'de başladı, 8 ay boyunca devam edecek
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Azerbaycan'ın başarılı operasyonunun ardından Karabağ'da son iki gün içinde ateşkes ihlali yaşanmadı
Bahriyelilerden son üç yılda "ortalamanın üzerinde" seyir

Benzer haberler

Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor

Erzurum Şehir Hastanesinden günlük 10 bin hasta hizmet alıyor

Erzurum'da asırlık eserlerin bulunduğu kütüphane, yüksek güvenlikle korunuyor

Erzurum'da yabancı uyruklu kız arkadaşını cam parçasıyla öldüren kişi tutuklandı

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak

Doğu Anadolu Gözlemevi'nde "Uzay Havası Gözlem Sistemi" kurulacak
Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde "yağma ve tefecilik" iddiasıyla 34 zanlı yakalandı
"Yılın Ahisi" seçilen Erzurumlu terzi mesleğini 63 yıldır titizlikle icra ediyor

"Yılın Ahisi" seçilen Erzurumlu terzi mesleğini 63 yıldır titizlikle icra ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet