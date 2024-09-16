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Sağlık

Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Elazığ'da okulda soluk borusuna yiyecek kaçan öğrenci öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Suat Öztürk  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Elazığ'da nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Elazığ

Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulunda 7. sınıf öğrencisi Y.S'nin nefes alamadığını fark eden öğretmeni öğrenciyi sınıftan çıkardı.

İlk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Ravza Aysu, Heimlich manevrası uyguladığı öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

Öğretmenin çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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