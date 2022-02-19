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Sağlık

Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da 6 gün önce doğan "Gündağ" isimli bebeğin, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 19.02.2022
Elazığ'da 6 günlük bebek ameliyat için ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Ankara


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rota: Konya Çocuk Kalp Merkezi. 6 günlük Gündağ bebek, aort koarktasyonu sebebiyle ameliyat edilmek üzere ambulans uçakla Elazığ'dan Konya'ya, Şehir Hastanesi'nde yeni açılan çocuk kalp merkezine getirildi. Çok yaşa Gündağ bebek. 2022 Türkiye'sinde doğmak ne güzel." ifadelerini kullandı.

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