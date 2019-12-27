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Sağlık

Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Araştırmacılar, yürüyüş gibi egzersizlerin kanserin bazı türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini saptadı.

Emel Gözellik   | 27.12.2019
Egzersiz bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabiliyor

Ankara

ABD, Avrupa ve Avustralya'da 750 binden fazla erişkinin sağlık verilerinin incelenmesi sonucu yapılan araştırma, sağlık uzmanları tarafından tavsiye edilen düzeyde aktif olmanın bazı kanser türlerine yakalanma riskini azaltabileceğini ortaya kondu.

Çalışmada haftada en az 2,5 saat orta yoğunlukta ya da 75 dakika yüksek yoğunlukta egzersiz yapanların yapmayanlara göre kolon, meme, böbrek, karaciğer, rahim kanserlerinin yanı sıra Non-Hodgkin lenfoma ve miyelom gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığı tespit edildi.

Egzersiz yapmanın meme kanserine yakalanma riskini yüzde 6-10, karaciğer kanserini de yüzde 18-27 azaltabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, her gün en az 20 dakikalık tempolu yürüyüş yapanlarda sözü geçen kanser türlerinin görülme riskinin hareketsiz kişilere göre daha az olduğunu ifade etti.

Uzmanlar kansere yakalanma da sigara kullanımı ve obezite gibi diğer unsurların da etkili olduğunun altını çizdi.

Çalışmanın sonuçları "Clinical Oncology" dergisinde yayımlandı.



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