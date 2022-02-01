Dolar
13.37
Euro
15.06
Altın
1,804.82
ETH/USDT
2,776.90
BTC/USDT
38,620.00
BIST 100
2,032.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

TÜ Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öztürk, "Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir." dedi.

Gökhan Zobar   | 01.02.2022
Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Kovid-19 sürecinde düzenli ve yeterli uykunun iyileşme sürecini hızlandırdığını söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, sağlıklı uykunun güçlü bir bağışıklık sisteminin temel taşlarından olduğunu ifade etti.

Kaliteli uykunun vücuda olumlu etkisinin salgın döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten Öztürk, Kovid-19 tedavisi sürecinde hastaların uyku düzenine azami dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini aktaran Öztürk şunları kaydetti:

"Yaptığım bir araştırmada 2 gün uykusuz kalan birinin lenfositler dediğimiz bazı akyuvar hücre gruplarının sayıca azaldığını göstermiştim. Bu hücreler doğal katiller dediğimiz hücreler ve özellikle viral hastalıklarla mücadelede çok önemli. Kovid-19 viral bir hastalık. Uykusuz kaldığımız zaman virüslerle mücadele eden bağışıklık sistemimiz uygun şekilde mücadele edemez ve savaşamaz. Bu durum hastalığın ağırlaşmasına neden olabilir. Hasta olmayan bireylerin de hasta olmasına neden olabilir. Ama güçlü bir uyku sağlığı ve üzerine de aşılarımız da tam ise bizi hasta olmaktan koruyabilir."

Öztürk, Kovid-19 teşhisi konulan bireylerin izolasyon ve karantina süreçlerini dinlenerek ve sağlıklı uykuyla geçirmesi gerektiğine dikkati çekti.

Hastaların kendilerini yoracak aktiviteler ve uzun süre telefon ve bilgisayar kullanımından kaçınması gerektiğini belirten Öztürk, "Özellikle gece saatlerinde kişi dinlenmeli ve uykusundan taviz vermemelidir. İyi bir şekilde uyumayı başarırsa bu hastalıktan toparlanması da o oranda hızlı olacaktır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den Kovid-19 aşısı çağrısı
Avrupa, 'Omicron sonrası' rekor vaka artışlarına rağmen salgın önlemlerini kaldırıyor
ABD'de Moderna'nın Kovid-19 aşısına tam onay verildi
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

Düzenli ve sağlıklı uyku Kovid-19 hastalarının iyileşme sürecini hızlandırıyor

Kovid-19 ile mücadele ekipmanları on binlerce ton sağlık atığına yol açacak

İran Meclisi Kovid-19 nedeniyle çalışmalarına ara verdi

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ikinci kez Kovid-19'a yakalandı

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ikinci kez Kovid-19'a yakalandı
Boris Johnson, Başbakanlıktaki partilerle ilgili yayımlanan raporu tamamıyla kabul etti

Boris Johnson, Başbakanlıktaki partilerle ilgili yayımlanan raporu tamamıyla kabul etti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi

Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi