Euro
7.47
Dolar
6.92
BIST 100
100,049.70
Altın
1,734.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris, Kovid-19 için bu yıl sonuna kadar aşı üretileceğine dair iddialar hakkında, "Kimse bu konuda kesin bir tarih veremez." dedi.

Bayram Altuğ   | 15.05.2020
Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump 'Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum' açıklaması yaptı. Siz de salı günü 'koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.' dediniz. Yıl sonuna kadar bir aşı üretileceği beklentisi gerçekçi mi?" sorusunu yanıtlayan Harris, güvenli bir aşı üretilmesi için önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Harris, Kovid-19 aşısının ne zaman üretileceği konusunda kimsenin kesin bir tarih veremeyeceğinin altını çizerek, dünya genelinde 100'den fazla bilim heyetinin aşı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İnsan sağlığının riske atılmaması için aşı sürecinin uzun olacağını belirten Harris, Kovid-19'a karşı vücudu koruyacak antikor çalışmalarını buna örnek gösterdi.

Harris, "Saptanan antikorların uzun bir süre boyunca pek çok insanda denenerek virüse karşı etkili olup olmadığını öğrenmemiz gerekecek. Bu çok zorlu bir iş." dedi.

Üretilen aşıların yan etkisi olup olmadığının da test edilmesi gerektiğini ifade eden Harris, "güvenli bir aşının" uzun zaman alacağını kaydetti.

Harris, ayrıca Kovid-19 için bu aşamada "ispatlanmış etkili bir terapötik (tedavi edici) bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunmuş, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi
İran'da Kovid-19 salgınında can kaybı 6 bin 902'ye yükseldi
Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
Sağlık Bakanlığı giyim mağazaları için Kovid-19 tedbirlerini belirledi

Benzer haberler

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bini aştı

Milli Savunma Bakanı Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Akar: Terhislerin 31 Mayıs, celplerin 5 Haziran'da başlaması planlanıyor
Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı

Uzmandan tarım ve hayvancılığın Kovid-19'dan etkilenmemesi için destek sürmeli çağrısı

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi