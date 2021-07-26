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Sağlık

Dünya Bankası ve COVAX gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini hızlandıracak

Dünya Bankası ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), gelişmekte olan ülkelere yönelik aşı tedariki için yeni bir finansman mekanizması duyurdu.

Dilara Zengin   | 26.07.2021
Dünya Bankası ve COVAX gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini hızlandıracak

Washington DC

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişiminin hızlandırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu mekanizmanın COVAX'ın Dünya Bankası ve çok uluslu kalkınma bankalarınca sağlanan finansmanı kullanarak ülkelerin toplam talebine dayalı olarak aşı üreticilerinden daha rekabetçi fiyatlarda alımlar yapmasına olanak tanıyacağı aktarıldı.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, konuya ilişkin, Kovid-19 aşılarına erişimin gelişmekte olan ülkelerin vatandaşlarını salgının sağlık, sosyal ve ekonomik etkilerinden korumada karşılaştığı en büyük zorluk olmaya devam ettiği değerlendirmesinde bulundu.

Malpass, "Bu mekanizma, yeni tedarikleri mümkün kılacak ve ülkelerin aşı alımını hızlandırmasına olanak tanıyacaktır. Ayrıca aşı mevcudiyeti, fiyatlar ve teslimat programları hakkında şeffaflık sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

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