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Sağlık

DSÖ'ye göre dünyada 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
DSÖ'ye göre dünyada 7 gençten 1'i ruh sağlığı sorunu yaşıyor

Cenevre

Ghebreyesus, ruh sağlığı sorunlarına ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, dünya genelinde 7 gençten 1'inin ruh sağlığı sorunları yaşadığını belirterek, intiharın 15-29 yaş grubunda 3. ölüm nedeni olduğunu kaydetti.

DSÖ ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) rehberliğinin, her ülkenin çocuklar ve gençler için ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bakım kalitesini iyileştirmek için nasıl harekete geçebileceğini gösterdiğini dile getiren Ghebreyesus, "Bu rehberliğin değişime ilham verebileceğine inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

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