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Sağlık

DSÖ Sri Lanka ve Maldivler'de kızamık ve kızamıkçığın bittiğini duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sri Lanka ve Maldivler'in, Güneydoğu Asya bölgesinde hem kızamık hem de kızamıkçık hastalığının yok edildiği ilk iki ülke olduğunu duyurdu.

Zehra Ulucak   | 08.07.2020
DSÖ Sri Lanka ve Maldivler'de kızamık ve kızamıkçığın bittiğini duyurdu

Ankara

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan açıklamada, bölgedeki ülkelerin çocukları aşılamaya devam etme çabalarına övgüde bulunularak, son yıllarda tüm ülkelerin rutin bağışıklık kazandırma (immunizasyon) programları çerçevesinde iki doz kızamık aşısı ve en az bir doz kızamıkçık aşısı uyguladığı belirtildi.

Açıklamada, 2017'den bu yana, bölgede yaklaşık 500 milyon çocuğun daha kızamık ve kızamıkçık hastalığına karşı aşı olduğu aktarıldı.

DSÖ Güneydoğu Asya Bölge Direktörü Poonam Khetrapal Singh, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile boğuştuğu bir dönemde, "bu durumun, hastalıklarla mücadelede cesaret verici olduğunu ve ortak çabaların önemini gösterdiğini" ifade etti.

Bir ülkede, iyi takip sistemiyle kontrol edilerek halk arasında 3 yıldan uzun süre virüsün yayılımına rastlanmadığı takdirde kızamık ve kızamıkçık gibi hastalıkların ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor.

Maldivler'de son endemik kızamık vakası 2009'da, kızamıkçık vakası ise 2015'te görülürken, Sri Lanka'da son endemik kızamık vakası 2016'da, kızamıkçık vakası ise Mart 2017'de kaydedilmişti.

DSÖ'nün Güneydoğu Asya bölgesindeki 11 ülke, Eylül 2019'da, 2023 yılını kızamık ve kızamıkçıkların ortadan kaldırılması için hedef olarak belirlemişti.

Bunlar Bangladeş, Butan, Doğu Timor, Hindistan, Endonezya, Maldivler, Myanmar, Kuzey Kore, Nepal, Sri Lanka ve Tayland'dan oluşuyor.

DSÖ, Butan, Doğu Timor ve Kuzey Kore'nin kızamık hastalığının ortadan kaldırılmasında başarılı olduğunu belirtmişti.




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