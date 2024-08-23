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Sağlık

DSÖ, Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci vakası görülmesinden derin endişe duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık ve aşılanmamış bir çocuğun çocuk felcine yakalandığının doğrulanmasından büyük endişe duyduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 23.08.2024 - Güncelleme : 23.08.2024
DSÖ, Gazze'de 25 yıl sonra çocuk felci vakası görülmesinden derin endişe duyuyor

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki çocuk felci hastalığına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlarda bulundu.

"Gazze'nin Deyr el-Balah kentinde 10 aylık ve aşılanmamış bir çocuğun 25 yıl sonra ilk kez çocuk felci hastalığına yakalandığının doğrulanmasından büyük endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının, bölgedeki DSÖ onaylı bir laboratuvarda test edilmek üzere bu çocuğun dışkı örnekleri almak ve bunu transfer etmek için acilen çalışmalara başladığını bildirdi.

Ghebreyesus, genom dizilemenin, virüsün haziranda Gazze'nin atık suyundan toplanan çevresel örneklerde tespit edilen "tür iki çocuk felci virüsü"yle bağlantılı olduğunu doğruladığını kaydetti.

Sol alt bacağında felç meydana gelen çocuğun durumunun stabil olduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze ve çevresinde çocuk felci riskinin yüksek olması nedeniyle Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) virüsün bulaşmasını durdurmak üzere iki ayakla aşılama kampanyası başlatmak üzere çalıştığını anlattı.

İsrail'in tahliye talepleri çocuk felci tehdidini artırıyor

İsrail'in tekrarladığı tahliye emirleri nedeniyle Gazze'nin Han Yunus ve Deyr el-Balah bölgelerinde binlerce kişinin zorla yerinden olmaya devam ettiğini ve bu yüzden çocuk felci tehdidi yaşandığını kaydeden Ghebreyesus, bu durumun halihazırda sıkıntı yaşayan Gazzelilerin fiziksel ve ruhsal zorluklarını arttırdığını vurguladı.

Ghebreyesus, "Gazze'de hiç kimse, hiçbir yer güvende değil. İnsanların zaten sıkışık ve zorlu bir ortamda barınak, sağlık ve diğer hizmetleri bulmak için defalarca yerlerinden edildikten sonra neredeyse hiçbir seçeneği kalmadı." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in tahliye kararlarının etkilenen bölgelerdeki tıbbi noktalara ve hastanelere yakın olmasının, bu sağlık tesislerinin güvensizlik ve güvenli erişim eksikliği nedeniyle işlevsiz hale gelme riskine neden olduğunu bildiren Ghebreyesus, "Bu, her ne pahasına olursa olsun önlenmeli. Gazze halkının şu an acil olarak ihtiyaç duyduğu şey, tekrarlanan yerlerinden edilme değil, koruma ve onurdur." ifadelerini kullandı.

DSÖ Gazze'ye 1 milyondan fazla çocuk felci aşısı gönderdi

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor." açıklamasında bulunmuştu.

Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tür iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini açıklayan Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felci aşılama kampanyasının ilk turunun ağustos sonunda veya eylülde başlatılmasını beklediklerini bildirmişti.

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