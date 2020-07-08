Euro
7.77
Dolar
6.86
BIST 100
118,863.10
Altın
1,808.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yürüttüğü başarılı çalışmalarla öne çıkan Türkiye, yarın Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) önemli bir ziyaretçiyi ağırlayacak.

Duygu Yener   | 08.07.2020
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dr. Hans Kluge, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖAvrupa Bölge Direktörü seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek.

Kluge, ziyareti kapsamında hem koronavirüsle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunacak hem de Türkiye'nin örnek gösterilen sağlık sistemi hakkında bilgi alacak.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, ziyareti kapsamında ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından Bakan Koca ve Kluge, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Toplantıda, salgınla mücadelede alınan önlemler, tedavi protokolleri, korunma tedbirleri masaya yatırılacak. Türkiye'deki veriler ışığında salgının seyri değerlendirilecek.

Ayrıca, DSÖ ve Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alınacak. Toplantının gündeminde aşı ve ilaç çalışmaları da yer alacak.

Toplantının ardından Bakan Koca ve DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

İstanbul'da açılacak ofisin nihai imzaları da atılacak

Ziyaret, İstanbul'da 2021 yılı başından itibaren faaliyete geçmesi planlanan İnsani ve Sağlık Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt DSÖ Ofisi açısından da büyük bir önem taşıyor.

Kovid-19 da dahil olmak üzere sağlık acil durumları ve salgın hastalıklar konusunda da faaliyet gösterecek ve alanında tek olacak Ofis, DSÖ açısından da büyük bir önem taşıyor.

Ziyaret sırasında Ofisin açılmasına ilişkin nihai anlaşmaların Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile Dr. Hans Kluge arasında imzalanması planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bine yaklaştı
United Airlines'ın 36 bin çalışanının işi risk altında
Türkiye'de Kovid-19 tespit edilenlerden 187 bin 511'i iyileşti

Benzer haberler

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge'den Türkiye'ye önemli ziyaret

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünden ayrılması 1 yıl sürecek

Trump yönetiminden Kongre'ye DSÖ'den resmi ayrılma bildirimi

DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık
DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor

DSÖ Kovid-19 salgınında 'geç adımlar atmak' ve 'çelişkili mesajlar vermekle' suçlanıyor
DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu

DSÖ Kovid-19 vakalarında denenen 'hidroksiklorokin'in kullanımını ikinci kez durdurdu