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Sağlık

DSÖ, 2023'te bildirilen kolera nedeniyle ölüm sayısının yüzde 71 arttığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 2023'te kolera salgınıyla ilgili bildirilen ölüm sayısında 2022'ye kıyasla yüzde 71 ve vaka sayısında yüzde 13 artış yaşandığını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
DSÖ, 2023'te bildirilen kolera nedeniyle ölüm sayısının yüzde 71 arttığını açıkladı

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, kolera salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün bugün 2023 yılı için kolera salgınına ilişkin yeni veriler paylaştığını hatırlatan Ghebreyesus, hastalıkla bağlantılı vaka ve ölüm sayısında artış olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, "Geçen yıl kolera salgınıyla ilgili bildirilen ölüm sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 71 ve vaka sayısı yüzde 13 arttı. Önlenebilir ve kolayca tedavi edilebilir bir hastalık olan kolera 4 bin kişinin ölümüne neden oldu." dedi.

Çatışmalar, iklim değişikliği, güvenli olmayan su ve sanitasyon, yoksulluk ve zorla yerinden edilmelerin kolera salgınının artışında etkili olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Koleranın coğrafi dağılımı da önemli ölçüde değişti. Orta Doğu ve Asya'daki vakalar 3'te 1 oranında azaldı ve Afrika'daki vakalar 2 katından fazla arttı." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, elde edilen ilk verilerin, kolera salgınının 2024'te de devam ettiğini ve 22 ülkede aktif olduğunu gösterdiğini belirterek, DSÖ'ye bu yıl şimdiye kadar 342 binden fazla kolera vakası ile 2 bin 400 ölümün bildirildiğini açıkladı.

Küresel kolera krizinin, kolera aşılarında ciddi bir kıtlığa neden olduğunu da söyleyen Ghebreyesus, 2021 ile 2023 arasında salgına yanıt olarak önceki 10 yılın tamamından daha fazla doz aşı talep edildiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Geçen yıl yaklaşık 36 milyon doz kolera aşısı üretildi, bu da etkilenen 14 ülkenin talep ettiği miktarın yalnızca yarısı." dedi.

Kolera aşılarının tek üreticisinin EUBiologics firması olduğunu belirten Ghebreyesus, aşı pazarına girmeyi planlayan diğer üreticilere çabalarını hızlandırma ve dozları uygun fiyatlarla sunma çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, "Aşılama önemli bir araç olsa da güvenli içme suyu, sanitasyon ve hijyen, kolera salgınlarını sona erdirmek ve gelecekteki salgınları önlemek için tek uzun vadeli ve sürdürülebilir çözüm olmaya devam ediyor." dedi.

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