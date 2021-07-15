Euro
10.15
Dolar
8.57
BIST 100
1,367.25
Altın
1,832.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara’da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatıyor.
logo
Sağlık

DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi

DSÖ ve UNICEF, geçen yıl 23 milyon çocuğun rutin aşılarını yaptıramadığını; bunun, 2009 yılından bu yana en yüksek rakam olduğunu bildirdi.

Ekip   | 15.07.2021
DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) sunduğu veriler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde birçok ülkede çocukların aşılanma süreçlerini aksattığını ortaya koydu.

Veriler, rutin aşılarını olamayan çocukların sayısının geçen sene 2019 yılına kıyasla 3,7 milyon arttığını ve 23 milyona ulaştığını gösterdi.

2020 yılı boyunca 17 milyon çocuğun hiç aşı olmadığı kaydedildi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkelerin salgın sürecinde Kovid-19 aşılarını almaya odaklandığını ancak diğer aşılama kampanyalarında yavaşlamalar yaşandığını söyledi. Ghebreyesus, dünya genelinde birçok çocuğun kızamık, çocuk felci ve menenjit gibi ölümcül ancak önlenebilir hastalık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurguladı.

DSÖ Aşı ve Aşılama Direktörü Kate O’Brien, Kovid-19 salgınının, çocukların küresel aşılanmalarını 10 yıl geriye attığını dile getirdi. O’Brien, salgın öncesi dönemde de çocukların önlenebilir çocuk hastalıklarına karşı aşılanma oranlarında azalmalar görüldüğünü ifade etti.

DSÖ verileri, aşılanan çocuk sayısının her bölgede düştüğünü ancak Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz ülkelerinde bunun çok daha belirgin olduğunu gösterdi.

Öte yandan DSÖ, 3,5 milyon çocuğun difteri, tetanos ve boğmaca aşısının, 3 milyon çocuğun ise kızamık aşısının ilk dozunu kaçırdığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya Kovid-19'a karşı Moderna aşısını 12 yaş ve üstüne uygulamaya hazırlanıyor
Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu
Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı
Sağlık Bakanı Koca: Aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları yükseliyor

Benzer haberler

DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi

DSÖ, 2020 yılında rutin aşıları kaçıran çocukların sayısının 23 milyona ulaştığını bildirdi

Hindistan'da Kovid-19 salgınında vaka sayısı 2 ayın ardından iyileşenlerin sayısını geçti

Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte 1 milyon 34 bin 135 doz aşı yapıldığını duyurdu

Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı

Delta varyantının yayıldığı Bangladeş'te Kurban Bayramı’nda kısıtlamaların gevşetilmesi endişelere yol açtı
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı

Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte 1 milyon 280 doz aşı uygulandı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat