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Sağlık

Dışarıda yemek yiyenler daha fazla kimyasala maruz kalıyor

ABD'de yapılan araştırma, dışarıda yemek yiyenlerin zararlı kimyasal maddelere daha fazla maruz kaldığını ortaya koydu.

Emre Karaca   | 10.10.2019
Dışarıda yemek yiyenler daha fazla kimyasala maruz kalıyor

Ankara

Dışarıda sıklıkla yemek yiyenler, zararlı kimyasal maddelere daha yüksek seviyede maruz kalıyor.

Medicaldaily internet sitesinde yayımlanan habere göre, Silent Spring Enstitüsündeki araştırmacıların, ABD Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme Anketi'ne (NHANES) katılan 10 bin 100 kişinin verileri üzerinden yaptığı araştırma, dışarıda yemek yiyenlerin PFAS olarak da adlandırılan zararlı kimyasal maddelere daha fazla maruz kaldıklarını ortaya koydu.

Araştırma kapsamında katılımcılara, son bir gün, hafta ve yılda içinde yedikleri öğünler soruldu.

Kan tahlilleri yapılan katılımcılardan evde beslenenlerin kanlarında, dışarıda yemek yemeyi daha çok tercih eden bireylere oranla daha az seviyede kimyasal maddeye rastlandı.

Evde hazırlanan yemekler daha sağlıklı

Uzmanlar, evde hazırlanan yemeklerin restoranda hazırlananlardan daha sağlıklı olduğunu ve daha az PFAS içerdiğini kaydetti.

Restoranlarda bulunan gıdaların özellikle depolanma aşamasında bu zararlı kimyasallara yüksek düzeyde maruz kaldıkları belirtildi.

PFAS'lar kanser gibi rahatsızlara yol açıyor

PFAS'ların kanser, üreme, tiroit sorunları ve düşük doğum ağırlığı gibi rahatsızlıklara yol açtığına vurgu yapıldı.

Araştırma ekibinden Laurel Schaider, PFAS'lar ve tüketilen yiyeceklerin hazırlandığı yerler arasındaki bağı ortaya koyan bir araştırmanın ilk kez yapıldığını ifade etti.

Paketlenerek depolanan gıda malzemelerinin BPA ve ftalat benzeri başka kimyasal maddeleri içerdiği de kaydediliyor.

Çalışmanın ayrıntıları "Environmental Health Perspectives" dergisinde yayımlandı.

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