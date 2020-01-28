Euro
6.56
Dolar
5.94
BIST 100
119,564.60
Altın
1,581.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ İcadiye mahallesinde riskli binanın yıkımına devam ediliyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Valiliğinde basın toplantısı düzenliyor Elazığ'daki deprem anı ve yıkılan bina güvenlik kamerasında
logo
Sağlık

Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti

Bakan Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenenlerin, prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabileceğini bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 28.01.2020
Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti

Ankara

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası kapsamındakiler ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin sağlık hizmetlerine erişimde sorun yaşamaması için hastane, eczane ve optik işlemlerine ilişkin gerekli sistem çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız, prim borçlarına bakılmaksızın ve katılım payı ödemeksizin sağlık hizmeti alabilecek. Bu illerimizdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu vatandaşlarımızdan muayene, ilaç, optik, ortez/protez ve diğer tıbbi malzeme katılım payları 30 Nisan 2020'ye kadar alınmayacak."

Selçuk, Elazığ ve Malatya’daki kamu ve özel sektör işverenleri ile Genel Sağlık Sigortalarının prim borçlarının son ödeme tarihlerinin 30 Nisan 2020’ye kadar ertelendiğini de anımsatarak, şu bilgileri verdi:

"Prim borçlarına bakılmaksızın 30 Nisan 2020'ye kadar bu illerdeki tüm genel sağlık sigortalılarımız ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler kamu/özel ayrımı yapılmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından muayene ve tedavilerini yaptırabilecek. Ayrıca, ihtiyaç duyulan ilaçları anlaşmalı eczanelerden, ortez/protez ve diğer tıbbi malzemeleri ise anlaşmalı firmalardan ücretsiz temin edebilecekler. Hep beraber Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin yaralarını sarmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor
Batı Afrika’da nüfuz kaybeden Fransa yeni taktikler deniyor
Darbeci Hafter'in Selefi müttefikleri

Benzer haberler

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

TCDD'nin yardım treni Elazığ'da

İran'da dün meydana gelen depremde 33 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu: İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün kişilerin hesaplarına gönderilecek

'Elazığ ve Malatya'da yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı'

'Elazığ ve Malatya'da yapı denetim hizmeti almış binalarda herhangi bir çökme, sehim veya çatlama olmadı'
Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti

Depremden etkilenenlere prim borcuna bakılmadan ve katılım payı ödemeden sağlık hizmeti
Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek

Elazığ ve Malatya'da deprem nedeniyle varlıklarının üçte birini kaybedenlerin vergi borcu silinecek