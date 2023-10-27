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Sağlık

Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla anlatıldı

Samsun'da İl Sağlık Müdürlüğünce, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetlerinin anlatıldığı fotoğrafların da bulunduğu sergi açıldı.

İlyas Gün  | 27.10.2023 - Güncelleme : 27.10.2023
Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki sağlık hizmetleri fotoğraflarla anlatıldı

Samsun

Samsun İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen "100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla" isimli fotoğraf sergisinin açılışında, onur ve gururla geçen 100 yıllık zorlu yolcukta çok şeyin değiştiğini ancak 100 yıl önce tüm imkansızlıklara rağmen görevlerini aşkla yapan ruhun hiç değişmediğini söyledi.

Memleketin en uç noktasına dahi şifa götüren heyecanın hiç eksilmediğini vurgulayan Uras, "Fedakarlıktan kaçınmayan, 'Vatan borcudur' deyip emek veren o karakter, hiç değişmedi. Geçmişten günümüze değişen, sağlık sistemimizin olanakları, halkımıza sunduğumuz hizmetin gelişmesi ve ileri teknoloji sağlık tesislerimiz oldu. O yüksek teknoloji sağlık tesislerinden biri olan Samsun Şehir Hastanemiz de Canik tepelerinde hızla yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Düzenledikleri fotoğraf sergisinde sağlıktaki değişimin görülebileceğine dikkati çeken Uras, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda fotoğraf karesiyle, buradan ilham alınarak hazırlanan fotoğrafların günümüze uyarlanmış halleri sergimizde yer alacak. Bir nevi, geçmişten günümüze sağlıkta değişimi gördüğünüz bir yolculuğun içine gireceksiniz." diye konuştu.

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