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Sağlık

Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıklar gen kaynaklı olabilir

İngiltere'de bilim insanları, gen araştırmaları sonucu Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıkların DNA kaynaklı olabileceğini ortaya koydu.

Irmak Akcan  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Crohn ve ülseratif kolit gibi hastalıklar gen kaynaklı olabilir

Ankara

Londra'daki Francis Crick Enstitisü ve University College London'daki araştırmacılar, iltihaplı bağırsak hastalığı (IBD) bulunanların yer aldığı deneyler yaptı.

Araştırmacılar, gen çalışmaları sonucu iltihaplı bağırsak hastalığı bulunanların yüzde 95'inin DNA'sında "zayıf bir nokta" tespit etti.

Araştırmada bu "zayıf nokta"nın, mikroorganizmaları öldürmekle yükümlü "makrofaj" adlı kan hücrelerinin iltihap oluşturan kimyasallar salgılamasında görev aldığı gözlemlendi.

İnsan vücudunda bu faaliyet gerekli olsa da Crohn ve bağırsağın iç yüzeyindeki tabakada iltihaplanma meydana gelmesi sonucu oluşan ülseratif kolit gibi iltihaplı bağırsak hastalıklarından muzdarip olanların çoğunluğunda bu genin fazla çalıştığı saptandı.

Araştırmacılar, bu durumu daha iyi hale getirebilecek teknolojinin mevcut ilaçların arasında bulunduğunu, insanların üzerindeki testlere ise henüz başlanmadığını kaydetti.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

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