Euro
9.93
Dolar
8.47
BIST 100
1,459.14
Altın
1,788.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak yetişkinlikte romatoid artrit riskini artırıyor

Ebeveynlerinin içtiği sigaranın dumanına maruz kalan çocuklarda, yetişkinlikte romatoid artrit (iltihaplı romatizma) görülme riskinin arttığı bildirildi.

18.08.2021
Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak yetişkinlikte romatoid artrit riskini artırıyor

Ankara

ABD'de Harvard Üniversitene bağlı Brigham Kadın Hastanesinden uzmanlar, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigara dumanına maruz kalınmasıyla ileri yaşta artan seropozitif romatoid artrit (RA) riski arasında doğrudan potansiyel ilişkili olduğunu tespit etti.

Çalışma çerçevesinde 35-52 yaşlarındaki 90 bin 923 kadınla 1989 ve 2017 yılları arasında yapılan anketlerden derlenen verilerden faydalanıldı.

Pasif içicilik, gebelik sırasında sigara kullanımı, çocukluk döneminde ebeveynlerin sigara içmesi ve 18 yaşından itibaren sigara içenlerle geçirilen seneler olmak üzere 3 kategoriye ayrıldı.

Araştırma, çocuklukta ebeveynlerin içtiği sigaranın dumanına maruz kalanlarda RA olasılığının yüzde 75 artırdığı görüldü.

Bulgular, "Arthritis & Rheumatology" dergisinde yayımlandı.

Brigham'ın Romatoloji, Enflamasyon ve Bağışıklık Bölümünden uzman Kazuki Yoşida, "Bulgularımız, en sık rastlanılan otoimmün hastalıklardan biri olan RA ile ilişkili olarak, sigaranın sağlığa olumsuz etkilerine daha fazla derinlik ve önem katıyor." değerlendirmesini yaptı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşılama oranı en düşük il Şanlıurfa'daki hastanelerde yoğunluk artıyor
Kovid-19 şüphesiyle acil servise başvuran gençlerin sayısı artıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener: Kulaktan dolma bilgilerle aşıdan kaçınma var
ABD'de maske düzenlemelerini yasaklayan Texas Valisi Kovid-19'a yakalandı
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 570 bini aştı

Benzer haberler

Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak yetişkinlikte romatoid artrit riskini artırıyor

Çocuklukta sigara dumanına maruz kalmak yetişkinlikte romatoid artrit riskini artırıyor