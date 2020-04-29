CANLI: Sağlık Bakanı Koca: Türkiye koronavirüs sınavından şu ana dek yüzünün akıyla çıktı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüs sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktığını belirterek, "Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.
Ankara
Sağlık Bakanı Koca, "(Koronavirüs salgını) Türkiye bu sınavdan şu ana dek yüzünün akıyla çıktı. Bizi bu noktaya, tedbirlere uyum ve titizlik getirdi." dedi.
"Tedavisi hastane şartlarında yapılması gereken hiçbir vakayı evine göndermedik, göndermiyoruz." diyen Koca "Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, "(Kovid-19) Biz tedaviyi, belirti gösteren hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz." dedi.