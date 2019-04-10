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Sağlık

Böbreklerinden 'geyik boynuzu' şeklinde 500'den fazla taş çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Devlet Hastanesinde yapılan ameliyatla bir hastanın böbreklerinden geyik boynuzu şeklinde 500'den fazla taş çıkarıldı.

Birol Güngördü   | 10.04.2019
Böbreklerinden 'geyik boynuzu' şeklinde 500'den fazla taş çıktı

Çanakkale

Ezine Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniğine bel ağrısı ve diğer şikayetlerle başvuran Bayramiç Kapalı Cezaevinde infaz koruma memuru olarak görev yapan Cahit Erol'un her iki böbreğinde geyik boynuzu (staghorn) şeklinde taşlar olduğu saptandı. 

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından hastanın acilen ameliyata alınmasına karar verildi.

Opr. Dr. Muhammed Maşuk Okumuş tarafından 1 santimetrelik kesiler açılarak yapılan operasyon ile Erol'un böbreklerinden 500'den fazla taş çıkarıldı.

Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak 2003 yılında rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine başvurduğunu söyledi.

Yapılan muayene ve tetkikler neticesinde böbreklerinde geyik boynuzu şeklinde taşlar tespit edildiğini ifade eden Erol, "Doktorum bana muayeneden sonra nasıl durabildiğimi sordu. Hiç rahatsızlık duymadığını söyledim. Geçtiğimiz günlere kadar da yoktu herhangi bir aşırı rahatsızlığım. Fakat idrardan kan gelmeye başlayınca çok korktum ve Ezine Devlet Hastanesine gelerek doktorumuza muayene oldum. Doktorum acilen ameliyat olmam gerektiğini belirtti." dedi.

Ameliyatının 2 Nisan'da yapıldığını ve sağlığına yeniden kavuştuğunu anlatan Erol, "Çok şükür sağlığıma kavuşarak taburcu oldum. Ameliyatımdan önce böbreklerimde bu kadar çok taş olacağını tahmin etmiyordum. Görünce çok şaşırdım ve şok oldum. Neredeyse vücudumda bir maden ocağı taşıyormuşum. Allah kimseye göstermesin. Ben çok şükür kurtuldum." diye konuştu.

Opr. Dr. Okumuş ise başarılı bir ameliyat ile hastanın sağlığına kavuştuğunu belirterek, "Yaptığımız muayene ve tetkikler neticesinde hastamızın her iki böbreğinde geyik boynuzu şeklinde taşlar saptadık ve hastaya acilen operasyon önerdik. Her iki böreğinde de bu taşlardan tespit ettiğimizden iki seans operasyon yaptık." şeklinde konuştu.

Her iki böbreğe de kapalı operasyon uyguladıklarını dile getiren Okumuş, "Ameliyatımızı gerçekleştirdikten sonra çıkan 500'den fazla taşı görünce ben de çok şaşırdım. Bu kadar çok taşa daha önce hiçbir ameliyatımda rastlamadım. Benim için bir ilk oldu. Bu tür kapalı ameliyatlar genellikle büyük devlet hastanelerinde yapılıyor. Ezine Devlet Hastanemizde de bu tip ameliyatı gerçekleştiriyor olmamız bizim için ayrıca gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.

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