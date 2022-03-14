Dolar
14.79
Euro
16.25
Altın
1,959.88
ETH/USDT
2,540.00
BTC/USDT
38,714.00
BIST 100
2,088.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

BM: Kovid-19 ve çatışmalar, dünyada uyuşturucunun etkisini artırıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Ghada Fathi Waly, Kovid-19 salgını, savaş ve çatışmaların dünya genelinde uyuşturucunun etkisini artırdığını, bunun çaresizlik ve güvensizliğin derinleşmesine neden olduğunu bildirdi.

Aşkın Kıyağan   | 14.03.2022
BM: Kovid-19 ve çatışmalar, dünyada uyuşturucunun etkisini artırıyor

Viyana

Avusturya’nın başkenti Viyana’da her yıl düzenlenen ve dünya genelinde uyuşturucunun neden olduğu sorunların ele alındığı BM Uyuşturucu Madde Komisyonu'nun 65. oturumu 128 ülkeden 1400 katılımcının çevrimiçi ve yüz yüze bir araya gelmesiyle başladı.

UNODC Başkanı Waly, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın ciddi sınamalarla karşı karşıya kaldığını, uyuşturucu maddelerin yol açtığı sorunları ele almak için düzenlenen bu toplantı esnasında Avrupa tarihinin en büyük insani dramlarından birine neden olan çatışmaların sürdüğünü ifade etti.

Waly, UNODC gibi kuruluşların insanlığın yüzleşmek zorunda kaldığı sorunlara çözüm bulmak için çalışmalar yürüttüğünü, bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ve hükümetler arasında köprü rolü oynadığını aktardı.

Bu zor süreçte uyuşturucu maddelerin etkisinin küresel olarak arttığına işaret eden Waly, "Çatışma ortamının yol açtığı krizler ve Kovid-19, dünyada uyuşturucunun etkisini artırdı. Bu, çaresizlik ve güvensizliğin derinleşmesine yol açıyor." şeklinde konuştu.

Waly, zor koşullarda yaşayan insanların uyuşturucuya daha fazla yöneldiği, bu durumun birçok soruna neden olduğunu, bu kişilerin aynı zamanda uyuşturucu tacirleri tarafından istismar edilme risklerinin çok yüksel olduğunu vurguladı.

1000 yeni sentetik uyuşturucu

UNODC’nin uyuşturucu ve özellikle sentetik maddelere karşı yürüttüğü çalışmalara da değinen Waly, 1000 yeni sentetik maddenin tespit edildiğini, 90 ülkede 300 laboratuvarla bu sentetik maddelere karşı mücadele verdiklerini aktardı.

Waly, uyuşturucuya karşı ailelere yönelik çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda yaklaşık 10 bin aileye ulaştıklarını anlattı.

Dünya afyon ekiminin yüzde 80'ni Afganistan'da

Dünyada afyon ekiminin yüzde 80’le en yüksek seviyede olduğu Afganistan’da koşulların değiştiğini kaydeden Waly, yeni gelişmeler doğrultusunda hem bu ülke hem de komşu ülkelere yönelik destek programlarının sürdüğünü dile getirdi.

Programa çevrimiçi katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da sürmekte olan Kovid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaşın milyonlarca insanın güvenli bir şekilde sağlık hizmetlerine erişimini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ghebreyesus, bu durumun uyuşturucunun yol açtığı hastalıkların tedavisi içinde geçerli oluğunu, bu zorlu süreçte uyuşturucuyla mücadelede DSÖ ve UNODC gibi kurumların iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 24 bin 404 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi hayatını kaybetti
Pfizer'ın Üst Yöneticisi Bourla'ya göre dördüncü Kovid-19 aşısı gerekli
Rusya’nın başkenti Moskova’da maske zorunluluğu sona eriyor
'Kovid-19'un kahramanları' salgınla mücadelede geçen 2 yılı anlattı
Güney Kore, 5 ila 11 yaşındaki çocukları 31 Mart'ta aşılamaya başlayacak

Benzer haberler

BM: Kovid-19 ve çatışmalar, dünyada uyuşturucunun etkisini artırıyor

BM: Kovid-19 ve çatışmalar, dünyada uyuşturucunun etkisini artırıyor

Viyana’daki nükleer görüşmelere 'Rusya’nın müzakere dışı talepleri' nedeniyle ara verildi

AB: Viyana'daki nükleer müzakerelerde ara gerekli

UAEA: Ukrayna'daki nükleer güvenlik için Moskova ve Kiev, Ajansla çalışmaya hazır

UAEA: Ukrayna'daki nükleer güvenlik için Moskova ve Kiev, Ajansla çalışmaya hazır

İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil

İran: Viyana'daki müzakerelerde ABD'den gelen yeni talepler mantıklı değil
Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı

Avusturya'da Kovid-19 aşı zorunluluğu askıya alındı