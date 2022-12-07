Dolar
18.64
Euro
19.58
Altın
1,772.17
ETH/USDT
1,222.70
BTC/USDT
16,798.00
BIST 100
4,977.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık

Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü tespit etti

Bilim insanları, yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 yeni alt türünü belirledi.

Şeyma Uzundere   | 07.12.2022
Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü tespit etti

Ankara

İrlanda Tıp ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (RCSI) öncülük ettiği araştırmada, yeni ve etkili terapilerin belirlenmesine yardımcı olacak 3 yeni beyin tümörü alt türü bulundu.

Yeni bulunan alt türlerin, yetişkinlerde görülen en yaygın birincil beyin kanseri olan "glioblastom" sınıfından olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, "glioblastom" alt türlerini, içlerindeki kanser olmayan farklı hücrelerden yola çıkarak 3 kategoride tanımladı.

Tümörün etkileşimde olduğu alan olarak ifade edilen “mikroçevre”de bulunan bu hücrelerin, bağışıklık ve kan hücrelerini içerebileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar, tümörün etkileşim alanında bulunan ancak kanser olmayan bu hücreler üzerinde yürütülecek çalışmaların, farklı hastalara tümör türlerine göre özel tedaviler uygulama imkanı sağlayacağını ifade etti.

Araştırma, “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MAZLUMDER "sahipsiz başıboş köpeklere" ilişkin rapor hazırladı
Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı
İstanbul Arnavutköy'de çevre kirliliğine neden olan atıklar temizlendi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye'nin F-16 alımına ilişkin nihai metinde olumsuz bir unsurun olmaması olumlu gelişme

Benzer haberler

Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü tespit etti

Bilim insanları yaygın görülen bir beyin tümörünün 3 alt türünü tespit etti

Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği açıklandı

Yemen'deki iç savaş kanser hastalarının yükünü ağırlaştırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet