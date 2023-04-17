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Sağlık

Bilim insanları, gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisini mümkün kılan yeni bir test geliştirdi

Bilim insanları, halk arasında "gebelik zehirlenmesi" olarak bilinen preeklampsinin daha hızlı teşhis edilmesini sağlayacak yeni bir test geliştirdi.

Şeyma Uzundere  | 17.04.2023 - Güncelleme : 17.04.2023
Bilim insanları, gebelik zehirlenmesinin hızlı teşhisini mümkün kılan yeni bir test geliştirdi

Ankara

News9'un haberine göre, Avustralya'nın Sydney Teknoloji Üniversitesinden araştırmacılar, gebelik döneminde görülen ve anne ile bebek için ölümcül olabilen preeklampsinin teşhis edilmesi üzerine çalışmalar yürüttü.

Bilim insanları, gebelikleri sırasında bu duruma yakalanan kadınların kan plazmalarında preeklampsiyi daha hızlı teşhis eden bir test geliştirdi.

Testin 15 dakika içinde sonuç verdiği ve yüzde 90,5 oranında komplikasyona duyarlı olduğu kaydedildi.

Ayrıca testin, hamile kadınların yüzde 4 ila 8'ini etkileyen ve tedavi edilmediği takdirde ciddi rahatsızlıklara yol açabilen preeklampsinin teşhis ve tedavisinde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra başlayan gebelik zehirlenmesi, yüksek tansiyon, idrarda protein kaybı ve vücutta şişlik gibi etkilere yol açıyor.

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